Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen negative Traditionen und "Instinkte" vorgeworfen, die mit zum Konflikt in der Ukraine geführt hätten. Methoden, mit denen Europa in der Vergangenheit seine Konkurrenten unterdrückt habe, seien bis heute tief in den Eliten der meisten EU-Länder verwurzelt, sagte er in einem Interview für ein Geschichtsprojekt. Diese "Instinkte" der herrschenden Klasse in Europa zeigten sich auch "in dem Krieg, den der Westen mit den Händen des Kiewer Regimes und den Körpern der ukrainischen Bürger gegen die Russische Föderation entfesselt hat", behauptete Lawrow.