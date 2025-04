Ukraine-News Kiew legt eigenen Friedensplan vor

Bei einem nächtlichen Drohnenangriff auf die Stadt Kamjanske in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk sind nach offiziellen Angaben drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Das teilte der Militärgouverneur der Region, Serhij Lyssak, auf Telegram mit. Ein neunstöckiges Wohnhaus wurde getroffen, mehrere Wohnungen stehen in Flammen.

Bereits am Freitagabend war auch die nahegelegene Stadt Nikopol Ziel eines Angriffs. Ein 46-jähriger Mann erlag dabei seinen Verletzungen. In mehreren Regionen des Landes, darunter auch in der Oblast Kiew, wurde am Abend und in der Nacht Luftalarm ausgelöst. (Quelle: dpa)