Ukraine-News Kreml wirft Ukraine fehlende Gesprächsbereitschaft vor

Der Kreml hat der Ukraine erneut vorgeworfen, Verhandlungen über eine Beendigung des Konflikts zu verweigern. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland setze seine Kriegsziele fort, da Kiew keine Bereitschaft zu Gesprächen zeige. "Wir sehen die Dynamik, sie spricht für sich selbst. Also bewegen wir uns weiter vorwärts", sagte er. In diesem Jahr hat die Ukraine zahlreiche Ortschaften an die russischen Truppen verloren.