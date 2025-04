Im gleichen Zeitraum haben die ukrainischen Truppen Militärbeobachtern zufolge jedoch vor allem im russischen Grenzgebiets Kursk Positionen aufgeben müssen. Auch an anderen Frontabschnitten in der Ost- und Südukraine konnte die russische Armee demnach Gebietsgewinne erzielen.

Die russische Regierung hat Deutschland erneut vor einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gewarnt. Damit könnte Deutschland zur Kriegspartei werden, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sollte Taurus gegen Infrastrukturziele in Russland eingesetzt werden, "dann wird das als direkte Teilnahme Deutschlands an Kampfhandlungen auf Seiten des Kiewer Regimes betrachtet werden mit allen Folgen für Deutschland".



Sacharowa richtete die Warnung an den wahrscheinlichen neuen Bundeskanzler Friedrich Merz. Dieser müsse diese Folgen bedenken. Merz hatte sich jüngst erneut offen gezeigt, die Marschflugkörper mit 500 Kilometern Reichweite in Absprache mit europäischen Partnern an die Ukraine zu liefern. Noch-Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine Taurus-Lieferung bislang blockiert.