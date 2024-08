Wegen des Vorstoßes ukrainischer Truppen in das russische Gebiet Kursk ist in der Region der Ausnahmezustand verhängt und der Schutz für das dortige Atomkraftwerk erhöht worden. Das teilte der geschäftsführende Gouverneur Alexej Smirnow mit. Zuvor hatten ukrainische Soldaten, unterstützt auch von Panzern, die Grenze vom ukrainischen Gebiet Sumy aus überschritten und in Russland anscheinend mehrere Dörfer unter ihre Kontrolle gebracht.