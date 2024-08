Ukraine-News Ukrainische Truppen setzen sich angeblich fest – Moskau meldet Eroberung bei Donezk

Zuvor war die italienische Botschafterin Cecilia Piccioni wegen des Beitrags in Moskau in das Außenministerium bestellt worden. Der Bericht der beiden Journalisten des italienischen Senders RAI war in dieser Woche ausgestrahlt worden. In dem Beitrag war zu sehen, wie die Reporter in einem gepanzerten Fahrzeug an russischen Straßenschildern vorbeifahren, wie sie in Sudscha ankommen und dort mit Einheimischen sprechen.