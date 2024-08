Ukrainische Männer im wehrfähigen Alter ohne einen gültigen Reisepass erhalten in Deutschland in der Regel keine Ersatzpässe. Die Bundesländer erklärten auf epd-Anfrage, dass es ihnen zumutbar sei, zur Passbeschaffung in die Ukraine zu reisen und dort auch ihrer Wehrpflicht nachzukommen. Ausnahmen werden demnach nur in Einzelfällen geprüft. Derzeit halten sich etwa 268.000 wehrfähige ukrainische Männer in Deutschland auf.