Ukraine-News Russland relativiert Aussage zur Rückeroberung der Region Kursk

Dem Ermittlungskomitee zufolge bekannte sich K. schuldig. Er habe zugegeben, dass er "von Agenten ukrainischer Geheimdienste rekrutiert wurde, die ihn kontaktierten und ihm eine Belohnung" in Höhe von umgerechnet knapp 16.000 Euro angeboten hätten. Demnach war er im September 2023 in Russland eingetroffen, bevor er den Auftrag erhalten habe, General Moskalik zu töten. Die Festnahme von K. war am Samstag bekanntgegeben worden. Der russische Geheimdienst FSB veröffentlichte ein Verhörvideo, in dem der Tatverdächtige ein Geständnis ablegte. (Quelle: AFP)