Entlang der gesamten Frontlinie in der Ukraine gehen die Gefechte unvermindert weiter. Der ukrainische Generalstab meldete 170 Kampfhandlungen und den Einsatz von fast 600 russischen Drohnen. Besonders heftige Kämpfe wurden aus dem Süden um Kurachowe und Pokrowsk sowie aus der Region zwischen Donezk und Saporischschja gemeldet. In Kursk hingegen hat sich die Lage beruhigt. Der ukrainische Generalstab verzeichnete in dieser Region deutlich weniger Angriffe als in den Vorwochen.