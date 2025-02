Ukraine-News Russlands Außenminister Lawrow trifft US-Delegation in Riad

Auch Schweden schließt die Entsendung von Soldaten in die Ukraine nicht aus, um sich dort nach Beendigung des Krieges an einer "Friedenstruppe" zu beteiligen. Außenministerin Maria Malmer Stenergard sagte im schwedischen Hörfunk: "Wenn dieser Frieden erst einmal hergestellt ist, müssen wir dafür sorgen, dass er aufrechterhalten werden kann, und dann schließt unsere Regierung nichts aus." Zuvor hatte der britische Premierminister Keir Starmer die Bereitschaft seines Landes zur Entsendung von Friedenstruppen erklärt.

Bei russischen Drohnenangriffen in der Nacht sind in den Regionen Kiew und Charkiw nach ukrainischen Angaben mehrere Häuser beschädigt worden. In Kiew wurden nach Angaben von Gouverneur Mykola Kalaschnyk eine Industrieanlage und vier Wohnhäuser beschädigt. Ein Mann sei verletzt worden. In Charkiw trafen Drohnen laut Gouverneur Oleh Synjehubow drei Lagerräume eines Unternehmens. Ein Verwaltungsgebäude sei ebenfalls beschädigt worden, in 14 Wohnhäusern seien Fenster zu Bruch gegangen.