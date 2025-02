Ukraine-News Lawrow und Rubio wollen Verhältnis USA-Russland wieder verbessern

Die USA und Russland haben vereinbart, ihre Beziehungen wieder zu verbessern. Wie das Außenministerium in Moskau erklärte, wollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und US-Außenminister Marco Rubio die von der vorherigen US-Regierung errichteten "einseitigen Hindernisse" in ihrer bilateralen Beziehung beseitigen. Dazu soll es regelmäßige Kontakte und auch ein Gipfeltreffen geben. Dies und das Thema der Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine haben die beiden Minister den russischen Angaben zufolge in einem Telefongespräch besprochen.