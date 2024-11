In der ukrainischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurden Medienberichten zufolge Explosionen registriert. Laut dem Nachrichtenportal Zerkalo Tyzhnya und anderen lokalen Quellen könnte es sich um einen Angriff mit Marschflugkörpern handeln. Offizielle Bestätigungen zu den Vorfällen gibt es bislang nicht.

In der Nacht auf Donnerstag haben russische Behörden von einem "massiven Drohnenangriff" auf bewohnte Gebiete in der südrussischen Region Krasnodar berichtet. Eine Frau wurde demnach durch herabfallende Drohnensplitter verletzt. Nähere Details zu den Angriffen und möglichen Sachschäden sind bislang nicht bekannt.

Das russische Verteidigungsministerium hat die Einnahme der Siedlung Nova Illinka in der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Kurachowe in der Region Donezk gemeldet. Die ukrainische Analysegruppe DeepState hatte dies bereits vor über einer Woche bestätigt. Offizielle ukrainische Berichte erwähnen die Siedlung jedoch nicht.

Die Region um Kurachowe und Pokrowsk bleibt hart umkämpft. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden allein am Mittwoch 30 von 36 russischen Angriffen bei Kurachowe und 26 von 35 Angriffen bei Pokrowsk abgewehrt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte in seiner nächtlichen Ansprache, dass diese Gebiete Schauplatz intensiver Gefechte seien. Analysten berichten von schnellen russischen Vorstößen in der Ostukraine, während sechs Gefechte in der Region weiterhin andauern.