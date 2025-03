In Litauen werden vier US-Soldaten nach einer Übung vermisst. Wie die US-Botschaft in dem EU-Land mitteilte, befanden sie sich zuletzt in Pabrade im Osten des Landes nahe der Grenze zu Belarus. Wann sie verschwanden, wurde nicht gesagt. Die litauischen Streitkräfte erklärten, ihnen sei mitgeteilt worden, dass seit Dienstag neben vier US-Soldaten auch ein Kettenfahrzeug verschwunden sei. Eine Such- und Rettungsaktion sei in Gang, hieß es in einer Erklärung.