Ukraine-News Macron ruft Putin zu bedingungsloser Waffenruhe mit Ukraine auf

16:29 Uhr | Russland stellt weiterhin Bedingungen für Feuerpause

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat Moskaus Interesse an weiteren Verhandlungen mit Washington bekräftigt, verweist aber erneut auf russische Bedingungen vor einer Feuerpause in der Ukraine. Peskow sagte russischen Agenturen zufolge, bislang gebe es keinen Termin für weitere Kontakte zwischen den beiden Staaten.

Auch in der Vergangenheit stellte Russland bei Verhandlungen über eine Waffenruhe immer wieder Vorbedingungen. Dabei geht es unter anderem um die Forderung nach einer Demilitarisierung der Ukraine. (Quelle: dpa)

15:11 Uhr | Macron ruft Putin zu bedingungsloser Waffenruhe auf

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Moskau aufgefordert, einer von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen bedingungslosen Waffenruhe in der Ukraine zuzustimmen. Es sei "dringend erforderlich, dass Russland die Vorwände und Verzögerungstaktiken einstellt", sagte Macron während eines Besuchs in Kairo am Montag.

Nachdem Russland die Ukraine am Wochenende erneut mit Luftangriffen überzogen hatte, drängte Macron darauf, dass der Kreml dem Vorschlag für eine umfassende Feuerpause zustimmt: "Es ist fast einen Monat her, dass Russland dies nicht nur abgelehnt hat, sondern die Bombardierungen gegen Zivilisten mit weiteren tragischen Verlusten verstärkt" habe, sagte Macron. Er wünsche sich einen "stabilen und dauerhaften Frieden", um die "Sicherheit der Ukraine und aller Europäer" zu gewährleisten. (Quelle: AFP)

13:03 Uhr | Ukrainische Delegation reist in die USA

Eine Delegation aus Kiew wird nach ukrainischen Angaben in den kommenden Tagen für weitere Gespräche über ein Rohstoffabkommen in die USA reisen. Noch in "dieser Woche" werde eine Delegation nach Washington aufbrechen, um "die Verhandlungen über ein strategisches Abkommen mit den Vereinigten Staaten über wichtige natürliche Ressourcen voranzutreiben", schrieb die ukrainische Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko in Onlinediensten. Bei den angekündigten Gesprächen in der kommenden Woche werden den Angaben zufolge "die strategischen Interessen beider Länder und unser gemeinsames Engagement für den Aufbau einer starken, transparenten Partnerschaft" berücksichtigt. (Quelle: AFP)

12:41 Uhr | Papst schickt weitere Krankenwagen in die Ukraine