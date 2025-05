Ukraine-News Merz, Macron, Tusk und Starmer auf dem Weg nach Kiew

Inmitten der Bemühungen um eine längere Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine soll an diesem Samstag ein Gipfeltreffen in Kiew stattfinden. Das kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Videoschalte mit europäischen Regierungschefs in Oslo an. Selenskyj sprach von einem bevorstehenden Treffen mit führenden Politikern der "Koalition der Willigen". Ziel sei es, den Druck auf Russland zu erhöhen und konkrete Fortschritte für eine Waffenruhe zu erzielen.