Ukraine-News Bundesfinanzministerium sieht offenbar Lösung für Ukraine-Hilfe

In dieser Woche war eine Reportage der beiden Journalisten des italienischen Senders RAI ausgestrahlt worden. Darin war zu sehen, wie die Reporter in einem gepanzerten Fahrzeug an russischen Straßenschildern vorbeifahren und schließlich in der Kleinstadt Sudscha in Kursk ankommen. Den beiden Reportern, die sich nicht in Russland aufhalten, drohen nach dem Strafgesetzbuch bis zu fünf Jahre Haft.