Nach stundenlangen Gesprächen zwischen den USA und Russland über den Ukraine-Krieg will Moskau heute über Ergebnisse informieren. Wie die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti berichten, haben sich beide Seiten in der saudischen Hauptstadt Riad auf eine gemeinsame Erklärung verständigt. Russlands Außenminister Sergej Lawrow wolle sich dazu in einem Fernsehinterview äußern, teilte seine Sprecherin Maria Sacharowa mit. Die US-Seite äußerte sich zunächst nicht.