Ukraine-News Nato-Mitgliedschaft der Ukraine für Merz nicht vom Tisch

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine eine langfristige europäische Unterstützung zugesagt und Hilfe in möglichen Verhandlungen der USA und Russlands versprochen. Der SPD-Politiker sagte auf der Münchner Sicherheitskonferenz: "Wir Europäer sind es, die die Ukraine am stärksten unterstützen – und zwar so lange, wie dies nötig ist." Einen "Diktatfrieden" werde man nicht akzeptieren.