Ukraine-News Drohnenlieferungen und Nato-Manöver verschärfen Spannungen im Ukraine-Konflikt

Die Ukraine erhält auch internationale Unterstützung: Litauen wird in den kommenden Tagen 1.000 Kampfdrohnen liefern, wie das Verteidigungsministerium in Vilnius mitteilte. Insgesamt hat die Regierung in Vilnius mehr als 7.000 Drohnen für acht Millionen Euro bestellt, von denen knapp 5.000 an die ukrainische Armee gehen. Die vollständige Lieferung soll bis Ende des Jahres erfolgen.