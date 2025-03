Ukraine-News Haushaltsausschuss bewilligt weitere Milliardenhilfe für Ukraine

Der Haushaltsausschuss des scheidenden Bundestags hat zusätzliche Militärhilfe in Höhe von drei Milliarden Euro für die Ukraine bewilligt. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, wurden für die Jahre 2026 bis 2029 zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8,25 Milliarden Euro bewilligt. Damit könnten bereits jetzt Bestellungen für diese Jahre in Auftrag gegeben werden.



Den Angaben zufolge stimmten die Fraktionen von Union, SPD, Grünen und FDP dafür, AfD, BSW und Linke dagegen. Das zusätzliche Unterstützungspaket für die Ukraine wurde seit Monaten diskutiert. Die Ampel-Koalition hatte sich vor ihrem Bruch nicht auf eine Finanzierung einigen können. Die Umsetzung des Pakets ist nun Teil der Einigung auf das Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur. (Quellen: AFP, DPA)