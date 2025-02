Ukraine-News Russland meldet Rückeroberung von Großteil besetzter Kursk-Region

Nach den Ukraine-Gesprächen von Vertretern der USA und Russlands in Saudi-Arabien haben erneut Verbündete Kiews auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über das weitere Vorgehen beraten. Nach Angaben aus dem Elysée-Palast sprach Macron mit den Staats- und Regierungschefs von 18 europäischen Staaten und Kanada. Die meisten nahmen demnach per Videoschalte teil. Die Teilnehmer bekräftigten laut Macron, an der Seite der Ukraine zu stehen und all ihre Verantwortung wahrzunehmen, um Frieden und Sicherheit in Europa zu gewährleisten. Macron betonte, dass die Ukraine in Friedensverhandlungen einbezogen und ihre Rechte respektiert werden müssten. "Robuste und glaubwürdige Garantien" seien nötig, um eine dauerhafte Einigung zu sichern.