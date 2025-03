Ukraine-News Ausnahmezustand nach Angriff auf Standort russischer Atombomber

Ausnahmezustand nach Angriff auf Militärflugplatz am Standort russischer Atombomber

Bislang größte Drohnenattacke im Süden Russlands gemeldet

Ukraine meldet schwere Drohnen- und Bombenangriffe

Nachrichten und Podcasts zum Ukraine-Krieg

11:20 Uhr | Ausnahmezustand nach Angriff auf Flugplatz am Standort russischer Atombomber

Nach einem ukrainischen Drohnen-Angriff auf einen Militärflugplatz am Standort für strategische Atombomber im Bezirk Engels in der Region Saratow hat Russland den Ausnahmezustand verhängt. Den russischen Angaben zufolge steht der angegriffene Flugplatz nahe des Atombomber-Stützpunkts in Flammen. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Saratow, Roman Busargin, wurden in der Nähe wohnende Anwohner evakuiert.

Bildrechte: IMAGO / StockTrek Images Engels liegt etwa 700 Kilometer von der Front entfernt. Die Stadt im Südosten Russlands ist ein wichtiger Standort der russischen Luftstreitkräfte mit mehreren Militärflugplätzen. Der 14 Kilometer östlich von Engels gelegene Militärflugplatz Engels-2 gilt als die größte Basis der schweren Strategischen Bombergeschwader Russlands. Die gesamte Flotte der strategischen Tupolew Tu-160 Nuklearlangstreckenbomber der russischen Luftstreitkräfte sind in Engels-2 stationiert.



Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, schoss die Luftabwehr von 132 über Südrussland abgefangenen ukrainischen Drohnen 54 in der Region Saratow ab, in der die Engels-Basis liegt. (Quelle: Reuters)

07:05 Uhr | Bislang größte Drohnenattacke im Süden Russlands gemeldet

Die südrussischen Städte Saratow und Engels sind nach Angaben der Regionalverwaltung Ziel des bislang größten Drohnenangriffs seit Beginn des Ukraine-Kriegs geworden. Bei der nächtlichen Attacke seien mehr als 30 Häuser beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit. Alle Rettungsdienste seien mobilisiert worden.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Roman Chop Das russische Verteidigungsministerium hatte laut Tass zuvor mitgeteilt, dass im Verlauf der Nacht in verschiedenen Regionen des Landes mehr als 130 ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien – mehr als 50 davon in Saratow, 40 in Woronesch sowie Dutzende weitere in den Regionen Belgorod, Rostow, Kursk, Lipezk und über der Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig bestätigen. (Quelle: dpa)

05:27 Uhr | Ukraine meldet schwere Drohnen- und Bombenangriffe

Die russischen Streitkräfte haben die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht massiv aus der Luft angegriffen. In der östlichen Landeshälfte herrschte wegen zahlreicher russischer Kampfdrohnen Luftalarm. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge drangen die Drohnen aus verschiedenen Richtungen ein. Besonders betroffen war demnach die Frontstadt Kupjansk. Laut der Gebietsverwaltung von Charkiw warfen russische Flugzeuge dort rund 20 Gleitbomben ab. Ein Mann sei getötet und mehrere zivile Gebäude und Infrastruktureinrichtungen beschädigt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig bestätigen. (Quelle: dpa)

03:43 Uhr | Selenskyj widerspricht Trump zu Atomkraftwerk-Deal