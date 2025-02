Ukraine-News Russland verstärkt Offensive in der Ostukraine

Nach einer kurzen Pause haben russische Truppen ihre Angriffe in der Ostukraine wieder verstärkt. Der ukrainische Generalstab in Kiew meldete am Samstag 125 Sturmangriffe – deutlich mehr als die rund 80 Attacken in den Tagen zuvor. Besonders betroffen ist die Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk, wo mehr als 50 einzelne Angriffe registriert wurden. Die russischen Truppen versuchen offenbar, südlich an der seit Monaten umkämpften Bergbaustadt vorbeizustoßen, anstatt sie direkt einzunehmen. Die Ukraine spricht von hohen russischen Verlusten, doch die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar. Die Intensität der Kämpfe hatte zuletzt nachgelassen, was zu Spekulationen führte, ob die seit Herbst 2023 andauernde russische Offensive nachlässt oder ob es sich nur um eine taktische Pause handelt.