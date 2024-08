Ukraine-News Kiew konzentriert sich auf Donbass und Kursk

Angesichts verstärkter russischer Angriffe im Donbass will Kiew nun wieder höchste Aufmerksamkeit auf die Verteidigung dieser Region richten. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, dringend nötiger Nachschub sei eingetroffen. Der Generalstab meldete Gefechte am Boden vor allem in den Gebieten von Torezk und Pokrowsk.