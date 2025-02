Ukraine-News Weniger Kämpfe in der Ostukraine

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Donnerstag einen Flugplatz in der russischen Oblast Krasnodar angegriffen. Es sei dort zu Explosionen gekommen, ein Brand sei ausgebrochen. Nach ukrainischen Angaben nutzen die russischen Streitkräfte den Flugplatz zur Lagerung von Drohnen. Diese würden von dort auch zu Angriffen auf Ziele in der Ukraine gestartet. Außerdem diene der Flugplatz der Wartung von Flugzeugen, die den Süden der Ukraine angreifen. Die russische Oblast Krasnodar liegt am Schwarzen Meer. Sie ist über die Brücke von Kertsch (auch Krim-Brücke) mit der ukrainischen Halbinsel Krim verbunden, die Russland bereits 2014 annektiert hat und wo es seit jeher seine Schwarzmeerflotte stationiert hat.

Viele Menschen in Mitteldeutschland trauen den USA unter Präsident Donald Trump einer Umfrage zufolge zu, den Ukraine-Krieg zu beenden. In einem aktuellen Meinungsbild von MDRfragt gab fast jede und jeder zweite Befragte (46 Prozent) an, am ehesten könnten die USA den Ukraine-Krieg beenden. Das sind fast vier Mal so viele wie diejenigen Befragten, die meinen, Russland ist der Staat, der seinen Angriffskrieg auf die Ukraine am ehesten beenden kann (12 Prozent). Europa (6 Prozent) und der Ukraine (4 Prozent) wird diese Macht im MDR-eigenen Meinungsbarometer hingegen kaum zugetraut.