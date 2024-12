Ukraine-News Russland meldet Zerstörung von vier Patriot-Systemen in der Ukraine

Russlands Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vier vom Westen an die Ukraine gelieferte Patriot-Luftabwehrsysteme zerstört. Zudem meldete die russische Militärführung die Eroberung zweier weiterer wichtiger Gebiete an der Front in der Ostukraine. Demnach hätten russische Soldaten die Dörfer Wesely Gai südlich von Kurachowe und Puschkin südlich von Pokrowsk eingenommen.