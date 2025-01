Ukraine-News Ukraine erhält erste neue Radhaubitze aus Deutschland

10:45 Uhr | Ukraine meldet zahlreiche abgefangene russische Drohnen

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben 78 von 110 Drohnen abgeschossen, die von Russland in der Nacht zu Montag eingesetzt wurden. Zudem seien 31 russische Drohnen "verloren", teilte die Luftwaffe mit. Die Umschreibung deutet darauf hin, dass die Ukraine diese Flugkörper mit Hilfe elektronischer Kampfführung abgefangen hat. Drohnentrümmer hätten mehrere Geschäfts- und Wohngebäude in vier ukrainischen Regionen im Zentrum, Norden und Südosten des Landes beschädigt, so die Luftwaffe.

09:48 Uhr | Russland: Ukrainischer Angriff auf Gaspipeline abgewehrt

Russland hat eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Angriff auf eine Gaspipeline abgewehrt. Man habe neun ukrainische Drohnen abgeschossen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Diese hätten versucht, Infrastruktur der TurkStream-Gaspipeline anzugreifen, durch die russisches Gas in die Türkei und nach Europa fließt. Der Angriff habe sich gegen eine Kompressorstation in der Region Krasnodar in Südrussland gerichtet. Die Anlage funktioniere jedoch normal und es gebe keine Verletzten.

08:32 Uhr | Südkorea: Bislang 300 nordkoreanische Soldaten gestorben

Südkoreanischen Angaben zufolge sind im Ukraine-Krieg bislang etwa 300 nordkoreanische Soldaten gestorben. Zudem gebes wohl mehr als 2.700 verletzte Nordkoreaner. Das teilte ein südkoreanischer Abgeordneter unter Berufung auf Zahlen des südkoreanischen Geheimdienstes NIS mit. Es sehe so aus, als ob Nordkorea seine Soldaten aufgefordert habe, Selbstmord zu begehen, indem sie sich in die Luft sprengten, um einer Gefangennahme zu entgehen, sagte der Abgeordnete zudem.

Die südkoreanische Agentur Yonhap berichtete, gefangene nordkoreanische Soldaten hätten nicht die Absicht gezeigt, nach Südkorea zu kommen, obwohl Südkorea bei einer solchen Anfrage mit der Ukraine zusammenarbeiten würde. Am Sonntag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un angeboten, nordkoreanische Soldaten freizulassen, falls Kim im Gegenzug die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener in Russland erreichen könne.

03:58 Uhr | Schwere Kämpfe in der Ostukraine

Die Umgebung der ostukrainischen Stadt Pokrowsk ist nach Darstellung des Generalstabs in Kiew einmal mehr Schauplatz schwerster Kämpfe geworden. Russische Truppen seien dort im Tagesverlauf zu insgesamt 50 Sturmläufen gegen die Verteidigungslinien angetreten, heißt es im veröffentlichten Lagebericht. Dabei wurden 376 Soldaten verloren. Die Zahlen sind nicht unabhängig überprüft.



Wie die "Financhial Times" unter Berufung auf ukrainische Miliärquellen schreibt, seien die russischen Truppen am Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk zu einer neuen Taktik übergegangen. Demnach versuchten die russischen Truppen, die inzwischen stark befestigte Stadt zu umgehen. Dabei versuchen sie den Nachschub für Pokrowsk abzuschneiden.

03:43 Uhr | Selenskyj bietet 150 Feuerwehrleute zur Unterstützung in Los Angeles an

Bildrechte: picture alliance / ZUMAPRESS.com | President Of Ukraine Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den USA Hilfe bei der Bekämpfung der schweren Brände in Los Angeles angeboten. 150 Feuerwehrleute stünden bereit, sagte Selenskyj. An der Umsetzung des Hilfsangebots werde gearbeitet. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression.

01:41 Uhr | Neue US-Sanktionen gegen Russland bedrohen globalen Ölmarkt

Die neuen US-Sanktionen gegen russische Ölproduzenten und Öltanker werden voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den globalen Ölmarkt haben. "Diese Sanktionen werden die für Lieferungen aus Russland verfügbare Schiffsflotte kurzfristig deutlich reduzieren und die Frachtkosten in die Höhe treiben", sagte Matt Wright, leitender Frachtanalyst beim Datenunternehmen Kpler. Bei 143 der neu sanktionierten Schiffe handele es sich um Öltanker, die im vergangenen Jahr mehr als 530 Millionen Barrel russisches Rohöl umgeschlagen hätten, was etwa 42 Prozent der gesamten Rohölexporte des Landes auf dem Seeweg entspreche. Davon seien rund 300 Millionen Barrel nach China und der Rest nach Indien verschifft worden.



Das US-Finanzministerium hatte Sanktionen gegen die russischen Ölproduzenten Gazprom Neft und Surgutneftegas sowie gegen mehr als 180 Tanker verhängt. Die Verknappung des russischen Angebots hat die Ölpreise weltweit auf ein Mehrmonatshoch getrieben. So kletterte der Preis für ein Barrel der Sorte Brent auf rund 81 Dollar.

