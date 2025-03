Ukraine-News Putin lässt 160.000 Wehrdienstpflichtige einziehen

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, unterstützt eine Idee der Grünen aus Bayern für einen verpflichtenden "Freiheitsdienst". Sie finde den Vorschlag "sehr, sehr gut", sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk . Demnach sollen alle Frauen und Männer im Land zwischen 18 und 67 Jahren sechs Monate Dienst tun, irgendwann – als Wehrdienst, im Zivilschutz, bei Feuerwehr oder Hilfsorganisationen. Das Thema Wehrpflicht spielt auch in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD eine Rolle. Die SPD pocht unverändert auf Freiwilligkeit und will eine gesellschaftliche Debatte daüber. Die Union will die Aussetzung der Wehrpflicht beenden. (DLF)

Die ukrainische Luftwaffe hat in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben mit 131 Drohnen und zwei Iskander-M-Raketen angegriffen. Dabei seien 57 Drohnen zerstört, 45 vermutlich abgelenkt worden. Was mit den übrigen und den Raketen passiert ist, blieb offen. (Quelle: Reuters)

Russland hat vergangene Nacht nach eigenen Angaben 66 ukrainische Drohnen abgefangen. Laut Verteidigungsministerium in Moskau seien 41 Drohnen an der Grenze über der Oblast Brjansk zerstört worden, 24 über der Region Kaluga und eine über der um Kursk. Schäden habe es keine gegeben, teilten die regionalen russischen Gouverneure mit. (Quelle: Reuters)

Russland hat nach ukrainischen Angaben die zweite Nacht in Folge die Großstadt Charkiw angegriffen. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow mit. Die Angriffe hätten praktisch die ganze Nacht gedauert. In einem Kindergarten und in Wohnhäusern seien Brände ausgebrochen. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine im Nordosten des Landes war schon am Sonntag das Ziel russischen Bombardements. Nach ukrainischen Angaben starben in Charkiw am Wochenende zwei Menschen, während 35 durch die Angriffe verletzt worden seien. (Quelle: Reuters)