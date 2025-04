Russland hat die Ukraine nach ukrainischen Angaben in der Nacht mit 62 Drohnen attackiert, wovon 40 Drohnen abgeschossen worden seien. Wie das ukrainische Militär mitteilte, wurden elf weitere Drohnen mit elektronischen Mitteln abgefangen. Zum Verbleib der übrigen elf Drohnen wurden keine Angaben gemacht. In der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa wurden bei einem Drohnenangriff nach Angaben der Behörden mindestens sieben Menschen verletzt. Mehrere Häuser und eine medizinische Einrichtung seien beschädigt worden und in der Region Saporischschja ist eine Tankstelle in Brand geraten. (Quelle: Reuters)