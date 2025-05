Ukraine-News Putin setzt Kampf im Weltkrieg mit Angriff auf Ukraine gleich

Es gehe darum, "wie wir Beschaffung gemeinsam organisieren können, wie wir dafür sorgen, dass wir die Kraft der 27 Nationalstaaten, die ja alle mehr in Verteidigung investieren, dass wir die bündeln und die Strukturen auch verändern". Europa werde sich sicherheitspolitisch anders aufstellen. "Dafür haben wir in Deutschland die Grundlagen gelegt und auch in Europa sind die Weichen neu gestellt", sagt der SPD-Co-Chef. (Quelle: Reuters)

10:30 Uhr | Polen und Frankreich wollen Abkommen unterzeichnen

Polen und Frankreich wollen ein Abkommen über die gegenseitige Unterstützung im Falle einer militärischen Bedrohung unterzeichnen. Das sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk auf einer Pressekonferenz vor seiner Abreise nach Frankreich. Zudem würden die beiden Länder gemeinsame Initiativen ergreifen, um Frieden in der Ukraine zu schaffen.(Quelle: Reuters)

10:15 Uhr | Putin würdigt Beitrag der Allierten zu Sieg über Nazi-Deutschland

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Beitrag der Alliierten zum Sieg über Nazi-Deutschland 1945 gewürdigt. Daran werde sich Russland stets erinnern, sagte Putin in einer Rede anlässlich der Siegesfeierlichkeiten, die heute auf dem Roten Platz in Moskau mit einer Militärparade begangen werden. Bildrechte: picture alliance/dpa/Photo host agency RIA Novosti | Mikhail Korytov

Russland schätze den Beitrag der Widerstandskämpfer, der alliierten Armeen und des "mutigen Volkes Chinas" zum Sieg sehr, sagte Putin. Der chinesische Präsident Xi Jinping gehört zu den Dutzenden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, die an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion teilnehmen. (Quelle: Reuters)

09:52 Uhr | Großbritannien sanktioniert Direktoren von Ölfirmen

Die britische Regierung hat im Rahmen ihres neuen Sanktionspakets gegen Russland mehrere hochrangige Manager einer russischen Ölfirma auf die Liste gesetzt. Demnach werden die Vermögenswerte mehrerer Direktoren der Ölhandelsfirma Coral Energy Group eingefroren, heißt es in einer Regierungserklärung, die zum Gipfeltreffen der Sicherheitsallianz Joint Expeditionary Force (JEF) in Norwegen veröffentlicht wurde. Zur Begründung heißt es, Coral Energy habe "Geschäfte in einem für die russische Regierung strategisch bedeutsamen Sektor betrieben, nämlich dem russischen Energiesektor". (Quelle: Reuters)

09:27 Uhr | Ukrainischer Geheimdienst soll ungarischen Spionagering aufgedeckt haben

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben einen ungarischen Spionagering aufgedeckt. Dieser habe gegen die Interessen der Ukraine gearbeitet und Informationen über die Verteidigungskapazität sowie die Luftabwehr der Ukraine im Südwesten gesammelt, teilte der SBU mit. Zwei Spione seien festgenommen worden. Sie seien aus Ungarn heraus gesteuert worden. Ungarn ist Mitglied der Europäischen Union und der Nato, hat mit Viktor Orban aber einen sehr russland-freundlichen Ministerpräsidenten. (Quelle: Reuters)

07:54 Uhr | Russland greift offenbar Ortschaftfen während Feuerpause an

Russland hat während der selbst verkündeten Feuerpause nach ukrainischen Angaben acht Ortschaften in der Ukraine angegriffen. Es habe nahe der Frontlinie 220 Attacken gegeben, sagte der Gouverneur der Region Saporischschja, Iwan Fedorow. Die Dörfer in seiner Region seien in den vergangenen 24 Stunden mit 150 Drohnen und 70 Artilleriegeschossen angegriffen worden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte anlässlich der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg eine dreitägige Waffenruhe ausgerufen. (Quelle: Reuters)

06:42 Uhr | Russland sieht wachsendes US-Verständnis für seine Positionen

Dem Diplomaten und ehemaligen russischen Botschafter in den USA, Juri Uschakow, zufolge entwickeln die Vereinigten Staaten langsam ein Verständnis für die Positionen Russlands. "Es ist klar, so scheint es mir jedenfalls, dass es ein Verständnis dafür gibt, was wir als Ergebnis dieser Situation zu erreichen versuchen", sagte Uschakow im russischen Staatsfernsehens und bezog sich dabei auf den Krieg in der Ukraine.

"Bis zu einem gewissen Grad werden unsere Forderungen, unser Denken und unsere Vorschläge berücksichtigt", so Uschakow. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington hätten sich durch Trump verbessert. (Quelle: Reuters)

04:01 Uhr | Russland feiert mit Militärparade Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland

In Moskau findet heute unter hohen Sicherheitsvorkehrungen die traditionelle Militärparade zum 80. Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland statt. Tausende Soldaten sollen über den Roten Platz marschieren, begleitet von Panzern, Raketen und Kampfjets. Als wichtigste internationale Gäste nehmen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva teil. Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist der einzige Vertreter eines EU- und NATO-Staates vor Ort. Insgesamt sind rund 30 Militärparaden im ganzen Land geplant.