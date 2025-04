11:41 Uhr | Deutschland will von EU-Schuldenregel abweichen

Deutschland hat die EU-Kommission darum gebeten, wegen der geplanten Aufrüstung von den europäischen Schuldenregeln abweichen zu dürfen. Wie aus einer Reuters vorliegenden Mail von Bundesfinanzminister Jörg Kukies an die Brüsseler Behörde hervorgeht, wurde ein entsprechender Antrag für die Jahre 2025 bis 2028 gestellt. Der SPD-Politiker begründete den Antrag mit dem anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die notwendige Aufrüstung in Deutschland werde einen beträchtlichen Einfluss auf die Staatsfinanzen haben, heißt es in der Mail.

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass die 27 Mitgliedstaaten grünes Licht bekommen würden, ihre Verteidigungsausgaben in den nächsten vier Jahren um 1,5 Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung pro Jahr steigern zu dürfen, ohne dass dies für die Schuldenanalyse Konsequenzen hätte. Deutschland will aber über diesen Wert hinausgehen. (Quelle: Reuters)

11:11 Uhr | Lawrow: Anerkennung annektierter ukrainischer Regionen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Anerkennung der Annexion der Krim und anderer von Moskau beanspruchter Regionen in der Ukraine als Voraussetzung für Verhandlungen über die Beendigung des Konflikts bezeichnet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte hingegen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, Russland sei bereit, "Verhandlungen mit der Ukraine ohne Vorbedingungen aufzunehmen".

Russland hatte die ukrainische Halbinsel Krim 2014 annektiert. Im September 2022 folgte die Annexion der ostukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja. (Quelle: AFP)

10:53 Uhr | Russland bietet Nordkorea Unterstützung an

Russland bietet Nordkorea bei Bedarf militärische Unterstützung an. Das meldete die amtliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Präsidialamt in Moskau. RIA zitiert Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit den Worten, Nordkoreas Beteiligung an den Kämpfen in der russischen Region Kursk habe die Wirksamkeit des gemeinsamen strategischen Partnerschaftsvertrags bewiesen. Nach diesem Abkommen könnte Russland Nordkorea im Gegenzug helfen, falls Unterstützung benötigt würde. (Quelle: Reuters)

10:21 Uhr | Rohstoffabkommen wird weiter verhandelt

Die bisherige US-Unterstützung der Ukraine wird nach Angaben der Regierung in Kiew nicht Teil des geplanten Rohstoffabkommens zwischen den beiden Ländern sein. Es sei vereinbart worden, dass in dem Dokument keine Hilfen berücksichtigt seien, die vor seiner Unterzeichnung geleistet wurden, schreibt der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal auf Telegram.



"Am wichtigsten ist, dass wir unsere roten Linien klar definiert haben. Das Abkommen muss mit den europäischen Verpflichtungen übereinstimmen und darf nicht der Verfassung und den Gesetzen der Ukraine widersprechen." Insgesamt komme man bei den Verhandlungen gut voran. Auch der Nationale Sicherheitsberater der USA zeigte sich zuversichtlich: Das Abkommen "wird zustande kommen", sagt Mike Waltz. (Quelle: Reuters)

07:00 Uhr | Weltweite Militärausgaben erneut auf Höchststand

Die weltweiten Militärausgaben sind 2024 zum zehnten Mal in Folge gestiegen. Wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in seinem neuen Bericht mitteilte, wandten alle Staaten zusammen rund 2,72 Billionen US-Dollar für das Militär auf. Das waren inflationsbereinigt 9,4 Prozent mehr als 2023. Der größte Anstieg von einem aufs nächste Jahr seit dem Ende des Kalten Krieges im Jahr 1991. Besonders stark war der Anstieg dem Institut zufolge in Europa und im Nahen Osten, was mit den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen sowie dem Konflikt zwischen Israels und der Hisbollah im Libanon begründet werden könne.