Ukraine-News Putin verkündet einseitige Feuerpause für Ostern

17:24 Uhr | Moskau und Kiew tauschen Kriegsgefangene aus

Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Jeweils 246 russische und ukrainische Soldaten kehrten an einem nicht näher beschriebenen Ort an der Grenze zu Belarus zu ihren eigenen Truppen zurück, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Außerdem seien als Geste des guten Willens 31 verwundete Kriegsgefangene im Austausch gegen 15 verwundete russische Soldaten, die dringend medizinisch versorgt werden müssen, übergeben. Der Austausch war von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden. (Quelle: dpa)

16:28 Uhr | Putin ordnet Waffenruhe über Ostern an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine einseitige Waffenruhe über Ostern angekündigt. Er befiehlt seinen Streitkräften, die Kampfhandlungen am Samstag ab 18 Uhr Moskauer Zeit bis zum Ende des Sonntags einzustellen. Putin erklärt, er gehe davon aus, dass die Ukraine dem russischen Beispiel folgen werde. Er weist gleichzeitig den Chef des russischen Generalstabs, Waleri Gerassimow, an, die russischen Truppen auf die Abwehr möglicher Verstöße gegen die Waffenruhe vorzubereiten.



Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die Waffenruhe werde von den russischen Truppen unter der Bedingung eingehalten, dass sich auch die ukrainischen Streitkräfte daran hielten. (Quelle: dpa, AFP, Reuters)

Update 12:58 Uhr | Russland meldet Eroberung weiterer Ortschaft in Region Kursk

Die russischen Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau das Dorf Oleschnja in der russischen Oblast Kursk zurückerobert. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA. Ukrainische Soldaten waren im August überraschend in Kursk eingedrungen und haben russisches Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Seit geraumer Zeit drängen russische Truppen sie zurück. Das westrussische Kursk grenzt an die Ukraine. Zudem meldete das russische Verteidigungsministerium die Einnahme eines weiteren Orts im Osten der Ukraine. Schewtschenko in der Region Donezk sei eingenommen worden. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Berichte über das Kampfgeschehen nicht. (Quelle: Reuters)

10:29 Uhr | Ukraine meldet zahlreiche russische Luftangriffe

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht zu Samstag mit acht Raketen und 87 Drohnen angegriffen. In fünf Regionen im Süden, Nordosten und Osten der Ukraine seien Schäden durch den Beschuss entstanden, teilte die Luftwaffe mit. 33 Drohnen seien abgefangen und zerstört worden. Weitere 36 Drohnen seien durch Störsender umgeleitet worden. Angaben zu den Raketen machte die Luftwaffe nicht. (Quelle: Reuters)

08:07 Uhr | Melnyk fordert schnelle Taurus-Lieferung von Merz

Der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, fordert vom designierten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine schnelle Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. So solle Merz am 6. Mai, also am Tag seiner Wahl zum Bundeskanzler, im Bundestag die sofortige Lieferung von 150 Taurus verkünden und diese zügig durchsetzen. Das schrieb Melnyk in einem offenen Brief an Merz, den die "Welt am Sonntag" veröffentlichte. Der Diplomat Melnyk soll sein Land künftig als Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York vertreten. (Quelle: dpa)

05:26 Uhr | Russische Drohnenangriffe auf Charkiw und Saporischschja

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht erneut die ostukrainische Großstadt Charkiw mit Kampfdrohnen angegriffen. Die Attacken galten den Wohngebieten der Stadt, teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf der Plattform Telegram mit.



Auch die Großstadt Saporischschja wurde in der Nacht attackiert. Den Behörden zufolge, seien Feuer ausgebrochen. (Quelle: dpa)

05:10 Uhr | CSU-Chef Söder: Taurus-Entscheidung ist Kanzlersache