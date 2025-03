Ukraine-News Putin äußert sich erstmals zu US-Vorschlag für Waffenruhe

Bei ihrem Vorstoß in der westrussischen Region Kursk haben russische Truppen laut Angaben aus Moskau die Stadt Sudscha zurückerobert. Sudscha und die beiden in der Nähe gelegenen Dörfer Melowoj und Podol seien eingenommen worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Die Stadt, die vor dem Krieg rund 5.000 Bewohner zählte, stellt die wichtigste Position der ukrainischen Armee in der Region dar. Zuvor hatten die russischen Behörden bekanntgegeben, dass etwa 120 Zivilisten aus Sudscha evakuiert worden seien.



Kiew hat sich bisher nicht zu den Vorgängen in Sudscha geäußert. Am Mittwoch hatte der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj einen Teilrückzug seiner Truppen angedeutet. Er erklärte, die ukrainischen Truppen würden sich "in günstigere Positionen" begeben.