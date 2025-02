China begrüßt die Absicht von US-Präsident Donald Trump, mit Russland eine Einigung zur Beendigung des Ukraine-Krieges auszuhandeln. Außenminister Wang Yi sagte beim G20-Treffen in Johannesburg, sein Land unterstütze alle Bemühungen, die dem Frieden förderlich seien – einschließlich der jüngsten Verständigung zwischen den USA und Russland. China sei zudem bereit, weiterhin eine konstruktive Rolle bei der politischen Lösung der Krise zu spielen, so Wang Yi laut einer Mitteilung seines Ministeriums.

In New York steht eine wichtige Abstimmung zur Ukraine auf der Tagesordnung der UN-Vollversammlung. Zum Jahrestag des russischen Einmarsches soll am Montag über eine Resolution abgestimmt werden, die den vollständigen Rückzug russischer Truppen fordert. Unklar ist, wie sich die USA unter Präsident Donald Trump verhalten werden. Westliche Diplomaten befürchten, dass Washington mit einem Nein oder einer Enthaltung seine wachsende Distanz zur Ukraine auch diplomatisch besiegeln könnte.