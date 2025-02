Ukraine-News USA und Ukraine vereinbaren Rohstoffabkommen

In der Hafenstadt Tuapse sei ein Wohnhaus in Brand geraten, das Feuer sei inzwischen gelöscht, teilte Bürgermeister Sergej Boiko mit. Der russische Telegram-Kanal SHOT berichtet, dass die Drohnen offenbar das Hafengebiet ins Visier genommen hätten. Anwohner hätten etwa 40 Explosionen gehört, die nach Flugabwehrsystemen geklungen hätten.

In Tuapse befindet sich Russlands größte Ölraffinerie am Schwarzen Meer, die bereits mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe war. Wie umfangreich der Angriff insgesamt war, ist noch unklar.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die EU-Staats- und Regierungschefs am Mittwoch per Videokonferenz über sein Treffen mit US-Präsident Donald Trump unterrichten. Dabei geht es um die künftige Ukraine-Politik der USA und die Vorbereitung des EU-Sondergipfels in der kommenden Woche.