Ukraine-News US-Außenminister fordert von Ukraine und Russland "echten" Verhandlungsdurchbruch

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südöstliche ukrainische Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben 14 Menschen verletzt worden. Wie der Gouverneur der Region, Iwan Fjodorow, via Telegram berichtet, standen nach dem Angriff mehrere Gebäude in Brand. Fjodorow zufolge haben die russischen Streitkräfte mindestens zehn Angriffe auf die Stadt geflogen, die sich gegen Privathäuser, Hochhäuser, Bildungseinrichtungen und Infrastrukturanlagen richteten. (Quelle: Reuters)

US-Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview mit dem US-Sender Fox News erklärt, dass der Krieg in der Ukraine aus seiner Sicht nicht in absehbarer Zeit enden werde. Es liege an den Russen und Ukrainern, da jede Seite wisse, was die Bedingungen der anderen Seite für einen Frieden seien. Es liege an ihnen, eine Einigung zu erzielen und diesen brutalen, brutalen Konflikt zu beenden. (Quelle: Reuters)