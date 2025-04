Ukraine-News Raketenangriff auf Krywyj Rih - Behörden sprechen von 14 Toten

Die geschäftsführende Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin "leere Worte" in den Gesprächen über eine Waffenruhe vorgeworfen. Die russischen Angriffe auf die Ukraine in den vergangenen Tagen hätten das deutlich gemacht, sagte Baerbock am zweiten Tag beim Nato-Außenministertreffen in Brüssel. Putin spiele auf Zeit und stelle immer neue Forderungen in den Raum. (Quelle: AFP)