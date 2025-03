Das russische Militär hat am Abend und in der Nacht erneut Drohnen-Schwärme zu Zielen in der Ukraine gestartet. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht 46 von 83 russischen Drohnen abgeschossen. Weitere 31 Drohnen hätten ihr Ziel verfehlt, teilte das Militär mit. Vermutlich seien sie durch elektronische Störsignale vom Kurs abgekommen.