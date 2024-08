Ukraine-News Russland erklärt Konrad-Adenauer-Stiftung zur unerwünschten Organisation

Ein Sprecher der Stiftung sagte am Montag, seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine habe man die Arbeit in Russland eingestellt. "Das Ziel ist klar und nach innen gerichtet: das russische Regime verstärkt seine Repressionen, es will die eigenen Bürger einschüchtern und sie von freiheitlichem und demokratischem Gedankengut isolieren", erklärte der Sprecher. Die KAS hatte 1990 nach dem Ende des Kalten Kriegs Büros in Moskau und St. Petersburg eröffnet. Ziel der Stiftung ist unter anderem die Förderung der Demokratie.