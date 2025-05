Bei ukrainischen Drohnenangriffen in der russischen Grenzregion Kursk sind nach Angaben der Regionalregierung drei Menschen getötet worden. Eine ukrainische Drohne habe ein Auto getroffen, wobei zwei Frauen starben, teilte Gouverneur Alexander Chinstein im Onlinedienst Telegram mit. Bei einem anderen Angriff sei ein 53-Jähriger in seinem Auto getötet worden. (AFP)

Ukrainische Einheiten haben nach Angaben russischer Kriegsblogger die russische Grenzregion Kursk angegriffen. Sie durchstießen demnach die Grenze, überquerten Minenfelder mit Spezialfahrzeugen und feuerten Raketen ab.



Die Ukrainer hätten in der Nacht zunächst Brücken mit Raketen gesprengt und am Morgen dann angegriffen, schreibt etwa der Kriegsblogger "RVvoenkor" auf Telegram. Demnach schufen Minenräumfahrzeuge Korridore in den Minenfeldern. Es seien gepanzerte Fahrzeuge mit Truppen gefolgt. Dem Blog zufolge "tobt an der Grenze eine schwere Schlacht". Die Angaben waren zunächst nicht überprüfbar. (Reuters)



Ukrainische Truppen hatten im Sommer 2024 überraschend russisches Gebiet im Raum Kursk erobert, waren zuletzt jedoch wieder zurückgedrängt worden. Russland meldete jüngst die vollständige Rückeroberung, relativierte das dann aber später. Der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrsky erklärte am Montag, dass die Offensive in Kursk "die meisten ihrer Ziele erreicht" habe. (AFP)