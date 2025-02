14:33 Uhr | Frankreich bestätigt europäisches Gipfeltreffen zu Ukraine in Paris

Frankreichs Regierung hat bestätigt, dass auf Einladung von Präsident Emmanuel Macron am Montag ein europäisches Gipfeltreffen zur Ukraine in Paris stattfinden wird. Das hat der französische Außenminister Jean-Noel Barrot dem Sender France Inter mitgeteilt. Laut europäischen Diplomaten sollen an dem Treffen Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Polen, Italien, Spanien und Dänemark teilnehmen.

Das Treffen folgt auf die Ankündigung der US-Regierung, dass für Europa kein Platz bei den geplanten Verhandlungen mit Russland für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgesehen sei. Dies sorgte in Europa für Unverständnis und massive Kritik. Bei dem Treffen in Paris wollen die Europäer nun ihre gemeinsamen Positionen abstecken.

14:08 Uhr | Ukraine meldet starke russische Angriffe an Ostfront

Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe im Osten der Ukraine deutlich verstärkt. Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden 261 Gefechte registriert. In den Tagen zuvor waren es etwas mehr als 100 pro Tag. Fast ein Drittel der Kämpfe konzentrierte sich demnach auf das Gebiet um den wichtigen Logistikknoten Pokrowsk. Dem Generalstab in Kiew zufolge griffen russische Truppen ukrainische Stellungen südlich, westlich und östlich der Stadt an. Sie versuchten, die ukrainischen Truppen von der Versorgung abzuschneiden. Seit Wochen rücken die russischen Truppen auf Pokrowsk vor, dabei haben sie zahlreiche Dörfer eingenommen. Der Fall von Pokrowsk wäre für die Ukraine einer der schwersten Verluste seit Monaten.

Laut dem ukrainischen Militär wurde die Ukraine in der Nacht zu Sonntag zudem von 143 russischen Drohnen angegriffen. 95 seien abgeschossen und 46 Drohnen von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Bei Luftangriffen in der Stadt Mykolajiw wurde nach Behördenangaben ein Mensch verletzt. Zudem sei ein Feuer in einem wichtigen Infrastrukturgebäude ausgebrochen. Fünf Wohnhäuser sowie mehrere Laden- und Bürogebäude seien durch herabfallende Drohnen-Trümmer beschädigt worden. Auch in der Region Kiew wurden mehrere Häuser beschädigt.

11:42 Uhr | Polen lehnt Selenskyj-Forderung nach Europa-Armee ab

Polens Außenminister Radoslaw Sikorski hat Forderungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Bildung einer europäischen Armee als Reaktion auf Bedrohungen aus Russland eine Absage erteilt. Man solle vorsichtig mit dem Begriff einer europäischen Armee sein, da er unterschiedlich verstanden werde, sagt Sikorski in einem TV-Interview. Eine Vereinigung nationaler Armeen werde es nicht geben. Er sei jedoch dafür, dass die Europäische Union ihre eigenen Verteidigungsfähigkeiten entwickle. Sikorski bekräftigte zudem, dass der Einsatz polnischer Truppen in der Ukraine nicht zur Debatte stehe, da Polens Aufgabe in der Nato der Schutz der Ostflanke und damit auch der Schutz des eigenen Staatsgebiets sei.

08:03 Uhr | Lawrow und Rubio wollen Verhältnis USA-Russland wieder verbessern

Die USA und Russland haben vereinbart, ihre Beziehungen wieder zu verbessern. Wie das Außenministerium in Moskau erklärte, wollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und US-Außenminister Marco Rubio die von der vorherigen US-Regierung errichteten "einseitigen Hindernisse" in ihrer bilateralen Beziehung beseitigen. Dazu soll es regelmäßige Kontakte und auch ein Gipfeltreffen geben. Dies und das Thema der Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine haben die beiden Minister den russischen Angaben zufolge in einem Telefongespräch besprochen.