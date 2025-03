Ukraine-News Ukrainische Asow-Kämpfer in Russland zu Haftstrafen verurteilt

14:36 Uhr | Ukrainische Asow-Kämpfer in Russland verurteilt

Ein russisches Militärgericht hat zwölf Mitglieder des ukrainischen Asow-Regiments zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht in Rostow am Don entschied russischen Staatsmedien zufolge, dass die Angeklagten wegen "terroristischer Aktivitäten" und "gewaltsamer Machtergreifung oder -erhaltung" zu 13 bis 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden seien.

Das Asow-Regiment hatte in den ersten Monaten des Krieges die Verteidigung der Stadt Mariupol um das dortige Asow-Stahlwerk im Südosten der Ukraine angeführt und wird von Russland als "Terrororganisation" eingestuft.

Dem unabhängigen Nachrichtenportal Mediazona zufolge wurden elf weitere Personen, die Russland bereits im Rahmen von Gefangenenaustauschen an die Ukraine übergeben hatte, in Abwesenheit verurteilt. Darunter seien neun Frauen gewesen, die als Köchinnen der Armee gearbeitet hätten. Weiter hieß es, die Asow-Mitglieder würden Berufung gegen die Urteile einlegen. Einige von ihnen hätten Fehlverhalten bestritten oder erklärt, ihre Aussagen seien unter Zwang zustande gekommen. Dies konnte unabhängig nicht überprüft werden.



Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Urteilen. (Quelle: Reuters)

11:26 Uhr | TV-Reporterin durch Mine in Belgorod getötet

Eine Journalistin des russischen Staatsfernsehens ist nach Angaben ihres Arbeitgebers bei der Explosion einer Landmine getötet worden. Das Filmteam sei in der Grenzregion Belgorod über eine vom ukrainischen Militär gelegte Landmine gefahren, teilte der Sender Perwy Kanal. mit. Ein Kameramann sei zudem schwer verletzt worden. Eine Stellungnahme von Seiten der Ukraine gibt es bislang nicht. (Quelle: AFP)

08:46 Uhr | 56 von 117 russischen Drohnen abgeschossen

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben der Luftwaffe 56 von insgesamt 117 russischen Drohnen in der Nacht abgeschossen. 48 Drohnen seien abgefangen worden. Das ukrainische Militär habe Störsender eingesetzt, um die russischen Drohnen umzuleiten, hieß es. (Quelle: Reuters)

08:40 Uhr | Stromausfälle in der Hafenstadt Mykolajiw

Russland hat in der Nacht nach Angaben der Ukraine die Hafenstadt Mykolajiw am Schwarzen Meer mit Drohnen angegriffen. Der Bürgermeister teilte mit, in der Stadt sei es zu Notausfällen bei der Stromversorgung gekommen. Es sei nicht jedoch nicht klar, ob es sich bei den Stromausfällen um eine Vorsichtsmaßnahme oder um eine Folge des nächtlichen Angriffs auf Mykolajiw handele. Dem Gouverneur der Region zufolge wurden sieben russische Drohnen zerstört.

Die russischen Truppen haben auch die zentralukrainische Stadt Krywyj Rih angegriffen. Es gebe Brände und Gebäudeschäden, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt mit. Tote oder Verletzte gebe es nicht. (Quelle: Reuters)

08:10 Uhr | Verletzter nach Angriff in Belgorod

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Oblast Belgorod ist ein Zivilist verletzt worden. Der dortige Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow teilte auf Telegram mit, an einem Wohnhaus sei leichter Schaden entstanden. Die Person sei mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Fünf Drohnen seien über Belgorod zerstört worden, teilte zudem das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. (Quelle: Reuters)

07:51 Uhr | Ukrainische Drohnen über Schwarzem Meer abgeschossen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht neun ukrainische Drohnen zerstört. Davon seien zwei über dem Schwarzen Meer abgefangen worden. Die USA haben gestern mit der Ukraine und Russland separate Vereinbarungen getroffen, um ihre Angriffe im Schwarzen Meer und auf Energieanlagen auszusetzen. Unklar ist, wann dies in Kraft tritt. Offen ist auch, ob die ukrainischen Drohnen auf Ziele im Schwarzen Meer gerichtet waren oder nur über das Wasser flogen. (Quelle: Reuters)

07:49 Uhr | Neuer russischer Botschafter in USA

Der neue russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Alexander Darchiew, wird heute in Washington erwartet. Dies berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf ungenannte diplomatische Quellen. Der russische Präsident Wladimir Putin ernannte Darchiew am 6. März zum Botschafter in den USA. (Quelle: Reuters)

05:21 Uhr | Russland stellt Bedingungen für sichere Schifffahrt im Schwarzen Meer

Die Bemühungen um eine Deeskalation im Ukraine-Krieg kommen nur langsam voran. Während die USA nach Gesprächen mit beiden Kriegsparteien eine Einigung auf sicheren Schiffsverkehr im Schwarzen Meer verkündeten, knüpfte Russland diese an weitreichende Forderungen. Der Kreml erklärte, eine Vereinbarung könne erst in Kraft treten, wenn westliche Sanktionen aufgehoben werden.