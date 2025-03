Ukraine-News Moskau stellt offenbar Bedingungen für Kriegsende

Trotz zunehmender Rückschläge in der russischen Grenzregion Kursk hat die Ukraine einen vollständigen Abzug ihrer Truppen dementiert. Der ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj betonte auf Facebook: "Trotz des verstärkten Drucks der russisch-nordkoreanischen Armee werden wir die Verteidigung in der Region Kursk so lange aufrechterhalten, wie es angemessen und notwendig ist." Syrskyj erklärte, dass eventuelle Rückzüge strategischer Natur seien, um das Leben der Soldaten zu schonen und sie in bessere Positionen zu bringen. Nach Einschätzung ukrainischer Militärbeobachter halten Kiews Truppen jedoch nur noch wenige Quadratkilometer des Gebiets.