Die Ukraine soll nach Angaben des Kremls an Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump beteiligt werden. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti. Wie genau die Ukraine beteiligt wird, meldete sie nicht. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, es werde einen bilateralen russisch-amerikanischen Teil des Dialogs und einen Bereich mit Beteiligung der Ukraine geben.

RIA Novosti dämpfte zudem Erwartungen an einen schnellen Beginn der Gespräche. Sie erklärte, die Vorbereitungen für ein Treffen der Präsidenten Russlands und der USA könnten Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen. Als Ort des Treffens wäre die saudische Hauptstadt Riad für beide Seiten passend. Die Initiative für das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch sei von den USA ausgegangen, meldet RIA weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erklärt, die Ukraine werde keine Vereinbarung über ihr Schicksal akzeptieren, an der sie nicht beteiligt ist.

16:10 Uhr | Selenskyj verhängt Sanktionen gegen Vorgänger Poroschenko

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gegen seinen Vorgänger Petro Poroschenko weitreichende Sanktionen verhängt. Der Ex-Staatschef darf demnach die Ukraine nicht verlassen. Zudem hat er keinen Zugriff auf sein Vermögen. Außerdem darf er weder im Rundfunk auftreten, noch das Internet benutzen. Selenskyj rechtfertigte die Sanktionen mit den Worten, jeder der die nationale Sicherheit der Ukraine zerstöre und Russland geholfen habe, müsse zur Rechenschaft gezogen werden.

Bildrechte: picture alliancedpaAP Vadim Ghirda Der Milliardär Poroschenko hatte die Ukraine von 2014 bis 2019 regiert, bevor er die Wahl gegen den heutigen Präsidenten Selenskyj verlor. In seine Amtszeit fällt die Eroberung weiter Teile der Ostukraine durch vom Kreml unterstützte Separatisten. Vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 hatten die ukrainischen Behörden dutzende Straftaten untersucht, in die Poroschenko verwickelt sein soll.

15:40 Uhr | Bund will Kontrolle über Raffinerie in Schwedt verlängern

Bildrechte: picture alliance/dpa | Patrick Pleul Die Bundesregierung will die Treuhandverwaltung der Anteile des russischen Staatskonzerns Rosneft an der PCK-Raffinerie in Schwedt erneut verlängern. Das teilte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums mit. Die Treuhandverwaltung wäre sonst am 10. März ausgelaufen. Die Rosneft-Anteile stehen seit September 2022 unter Treuhandverwaltung des Bundes. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kein russisches Öl mehr zu importieren. Anfang 2023 stellte PCK auf andere Bezugsquellen um. Rosneft hält 54 Prozent der Anteile an der Raffinerie PCK im Nordosten Brandenburgs.

14:48 Uhr | Selenskyj: Akzeptieren keine Ukraine-Vereinbarung ohne eigene Beteiligung

Die Ukraine will keine Vereinbarung über ihr Schicksal akzeptieren, die die USA und Russland ohne ihre Beteiligung treffen. Das hat Präsident Wolodymyr Selenskyj klargestellt. Er sagte außerdem, Europa sollte mit am Verhandlungstisch sitzen, wenn es um ein Ende des Krieges gehe. Selenskyj sagte weiter, es sei unangenehm, dass der neue US-Präsident Donald Trump zuerst den russischen Präsidenten Wladimir Putin angerufen habe und dann ihn selbst. Er denke aber nicht, dass es sich bei dieser Reihenfolge um ein Zeichen der Prioritäten der USA handele.

12:01 Uhr | Ukrainische Staatsanleihen legen weiter zu

Ukrainische Staatsanleihen haben den zweiten Tag in Folge zugelegt. Grund dafür sind die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump geplanten Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Die Kurse ukrainischer Anleihen sind seit Trumps Wiederwahl im November vergangenen Jahres stark gestiegen. Der US-Präsident hatte bereits im Wahlkampf versprochen, den Krieg rasch zu beenden.

11:43 Uhr | Russland sieht Chance auf Kriegsende

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Evgenia Novozhenina Russland sieht nach dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit eines Endes seines Angriffskriegs gegen die Ukraine. "Es gibt einen politischen Willen, der während des gestrigen Gesprächs betont wurde, einen Dialog auf der Suche nach einer Lösung zu führen", sagte der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Dmitri Peskow, nach dem Telefonat von Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwochabend. "Es besteht Einigkeit darüber, dass eine friedliche Verhandlungslösung möglich ist." Die neue US-Regierung vertrete im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin die Auffassung, "dass alles getan werden muss, um den Krieg zu beenden und den Frieden siegen zu lassen", so Peskow. "Wir sind von der Position der jetzigen Regierung mehr beeindruckt und offen für den Dialog."

11:13 Uhr | Russland will mit USA auch über "Sicherheit in Europa" sprechen

Russland will nach Angaben des Kreml mit den USA nicht nur Gespräche über die Situation in der Ukraine, sondern auch über die "Sicherheit in Europa" und russische "Bedenken" führen. "Alle Themen, die in Verbindung mit der Sicherheit auf dem europäischen Kontinent stehen, vor allem diejenigen, die unser Land, die Russische Föderation, betreffen, sollten umfassend besprochen werden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag vor Journalisten. "Wir erwarten, dass dies geschieht."

10:51 Uhr | Russland meldet Einnahme weiterer Ortschaft in der Ostukraine

Die russischen Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine eingenommen. Wodjane in der Region Donezk sei unter russischer Kontrolle, teilt das Ministerium mit. Russland meldet fast täglich die Einnahme von Siedlungen und Dörfern, was die Ukraine in der Regel nicht kommentiert. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Berichte über das Kampfgeschehen nicht. Die russischen Truppen rücken aber seit geraumer Zeit an der Ostfront in der Ukraine stetig vor.

10:32 Uhr | Hafen von Odessa bei russischem Angriff beschädigt

Bei einem Drohnenangriff auf die ukrainische Region Odessa haben die russischen Streitkräfte nach Angaben örtlicher Behörden die Hafeninfrastruktur beschädigt. Ein Mensch sei verletzt worden, teilten Rettungskräfte auf Facebook mit.

10:17 Uhr | Scholz warnt vor Diktatfrieden

Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor zu großer Nachgiebigkeit gegenüber Russland bei Gesprächen über einen Frieden in der Ukraine gewarnt. "Die nächste Aufgabe ist sicherzustellen, dass es hier keinen Diktatfrieden gibt", sagte er in einem Podcast des Magazins "Politico". Die Ukraine müsse auch nach einem Friedensschluss eine Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und sie müsse "eine starke Armee" haben, die größer sein werde als vor dem Krieg, ausgestattet auch mit westlichen Waffen.

10:12 Uhr | Russland attackiert Ukraine mit 140 Drohnen

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht zu Donnerstag mit 140 Drohnen angegriffen. 85 davon seien abgefangen und zerstört worden. 52 hätten ihr Ziel mutmaßlich wegen elektronischer Gegenmaßnahmen nicht erreicht.

09:24 Uhr | Tusk: Europa und USA müssen für gerechten Frieden zusammenarbeiten