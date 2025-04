Ukraine-News Estland verweigert "Schattentanker" die Weiterfahrt

Estnische Behörden haben dem festgesetzten Öltanker „Kiwala“ die Weiterfahrt verweigert. Das Schiff soll zu Russlands sogenannter Schattenflotte gehören. Die estnische Marine hatte die "Kiwala" am Freitag in der Ostsee festgesetzt. Es gebe 40 sicherheitsrelevante und rechtliche Mängel, darunter fehlende oder fehlerhafte Unterlagen sowie Probleme mit der Seetüchtigkeit, erklärte die Transportbehörde.



Der Tanker stehe auf Sanktionslisten der EU, der Schweiz, Großbritanniens und Kanadas und habe sich auf dem Weg zum russischen Hafen Ust-Luga befunden. Die estnische Marine stufte das Schiff als staatenlos ein. In einem Zertifikat an Bord sei Dschibuti als Flaggenstaat angegeben, das ostafrikanische Land habe dies aber zurückgewiesen. "Wir sind uns sicher, dass es Teil der Schattenflotte ist", sagte der Leiter der estnischen Grenzschutzbehörde, Veiko Kommusaar.