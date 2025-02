Zwei Mädchen, die durch den Krieg in der Ukraine von ihrer Mutter getrennt wurden, sind russischen Angaben zufolge zurück in Russland. Katar habe in der Angelegenheit vermittelt, teilte die russische Kinderbeauftragte mit. Die beiden Schwestern hätten bei ihren Großeltern in der Ukraine gelebt, ihre Mutter habe in Russland gearbeitet.



Insgesamt seien bislang 17 Kinder zu ihren Familien nach Russland zurückgekehrt. Aus Russland seien 95 Kinder aus 75 Familien zu ihren Verwandten in der Ukraine und anderen Ländern zurückgekehrt.