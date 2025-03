Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet hält europäische Friedenstruppen in der Ukraine ohne Beteiligung der USA für unwahrscheinlich. Der "Funke Mediengruppe" sagte Laschet, dafür fehle ihm die Fantasie. In diesem Zusammenhang warb er für eine stärkere Bindung zwischen Europa und den USA. Man müsse deutlich machen, dass eine enge Zusammenarbeit auch im amerikanischen Interesse sei. Laschet wird als möglicher Außenminister der künftigen Bundesregierung gehandelt.

Bei russischen Drohnenangriffen auf die ostukrainische Stadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet und 19 verletzt worden. Der Gouverneur der ukrainischen Region Dnipropetrowsk, Serhij Lysak, schrieb im Onlinedienst Telegram, Russland habe Dnipro mit "mehr als zwei Dutzend Drohnen" angegriffen. Dabei seien mehrere Hochhäuser beschädigt worden. In fast einem Dutzend Häusern, in Tankstellen, Garagen und in einem Hotel seien Feuer ausgebrochen. Von russischer Seite aus wurde der Angriff nicht bestätigt. Russland und die Ukraine haben zuletzt ihre Luftangriffe auf das jeweils andere Land verstärkt - und das, obwohl US-Präsident Donald Trump nach mehr als drei Kriegsjahren auf eine Waffenruhe drängt. Gespräche zwischen den USA und Russland und der Ukraine brachten bislang keinen Durchbruch. Die Ukraine wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, keine Waffenruhe anzustreben und auf Zeit zu spielen. (AFP/Reuters)

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat das kategorische Nein Deutschlands und anderer europäischer Länder zu einer Lockerung der Russland-Sanktionen kritisiert. "Das ist völlig aus der Zeit gefallen und passt ja auch gar nicht zu dem, was die Amerikaner gerade machen", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn man merkt, dass man sich selber mehr schwächt als das Gegenüber, dann muss man darüber nachdenken, ob das alles so richtig ist."



Kretschmer zählt zu den zehn Vertretern der Union, die gerade mit der SPD über eine Regierungsbildung verhandeln. Er kritisierte in dem Interview, dass in Deutschland über eine Lockerung der Sanktionen gar nicht debattiert wird. "Die ständige Diskussion darüber, welche dieser Sanktionen sind vielleicht für uns viel mehr zum Nachteil, als es in Russland eine Wirkung hat, die muss möglich sein", sagte er. "Die findet aber nicht statt." (dpa)