Ukraine-News Russischer Drohnenangriff auf Odessa

Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner hat die erneute Debatte kritisiert, ob Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden sollen. Stegner sagte MDR AKTUELL, neben der Verteidigung der Ukraine müsse es darum gehen, auf einen Waffenstillstand und einen Friedensschluss hinzuarbeiten. Die Versuche, zu einer Beendigung des Krieges zu kommen, seien in vollem Gange. Da passe eine Debatte über die Lieferung von Marschflugkörpern nicht in die Zeit. Der scheidende Kanzler Olaf Scholz hatte Taurus-Lieferungen an die Ukraine stets abgelehnt. Sein voraussichtlicher Nachfolger Friedrich Merz hat sich kürzlich offen dafür gezeigt. (Quelle: MDR AKTUELL)