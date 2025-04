Ukraine-News Moskau und Kiew werfen sich gegenseitig Angriffe auf Energieanlagen vor

Die geschäftsführende Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist nach ihrem Abschiedsbesuch in der Ukraine weiter nach Moldau gereist. Noch in Kiew erklärte sie, dass die Europäer "weiter fest an der Seite Moldaus" stehen. Vor der Parlamentswahl dort im Herbst werde der russische Präsident Wladimir Putin mit Desinformation, Fake-News-Kampagnen und Stimmenkauf "erneut versuchen, die Demokratie und Freiheit in Moldau zu untergraben". Aber die Demokratie in Moldau sei "wehrhaft, eine Zukunft in der EU greifbar", betonte Baerbock. Die Republik Moldau hat 2,6 Millionen Einwohner und grenzt an die Ukraine und Rumänien. (Quelle: AFP)