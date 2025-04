01:46 Uhr | Mindestens ein Toter und viele Verletzte bei russischen Drohnenangriffen auf Charkiw und Dnipro

Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht wieder mit schweren Drohnenangriffen überzogen. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten zeitweise Luftalarm im ganzen Land. Nach Behördenangaben wurden allein in der Großstadt Charkiw mindestens 39 Menschen verletzt. Der Bürgermeister Ihor Terechow teilte auf Telegram mit, mehrere Stadtteile seien von den Angriffen betroffen. Es gebe Schäden an Wohngebäuden, einem Krankenhaus und Einrichtungen der zivilen Infrastruktur.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe griffen russische Drohnen auch die Städte Dnipro und Krywyj Rih sowie das Gebiet Cherson an. In Dnipro wurde nach Angaben von Gebietsgouverneur Serhij Lyssak mindestens ein Mensch getötet. In der Stadt seien mehrere Brände ausgebrochen.

Aus dem Gebiet Donezk wiederum wurden 16 Verletzte nach einem Artillerieangriff auf die Stadt Horliwka gemeldet. Die Verwaltung des Gebietes sagte, die ukrainische Armee habe den wichtigen Eisenbahnknotenpunkt mit Raketenartillerie beschossen. (Quellen: dpa, Reuters)

00:03 Uhr | Putin: Wolgograder Flughafen bekommt als Zweitnamen Stalingrad

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Flughafen von Wolgograd als Zusatzbezeichnung wieder den früheren Namen der Stadt verliehen: Stalingrad. Damit solle an den Sieg des sowjetischen Volkes im Zweiten Weltkrieg erinnert werden, hieß es in dem Erlass, den Putin nach einem Besuch in Wolgograd unterzeichnete.

Russland bereitet sich in diesen Tagen auf große Feiern zum 80. Jahrestag des Kriegsendes 1945 vor. Gemeinsam mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko erinnerte Putin in Wolgograd an die Schlacht von Stalingrad gegen die deutsche Wehrmacht und verbündete Einheiten im Winter 1942/43. (Quelle: dpa)

00:00 Uhr | Ukraine-News von Mittwoch, 30. April 2025